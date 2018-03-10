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К приезду Собчак закрыли скандальную свалку
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Свалку в Волоколамске закрыли в день приезда Собчак 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Полигон «Ядрово» под Волоколамском 10 марта в очередной раз оказался в центре скандала. В субботу в регион отправилась кандидат в президенты Ксении Собчак. Тем временем власти решили на день приостановить работу полигона, сообщает РБК
Местные жители неоднократно выходили на улицы с требованием решить проблему. Причина протестов — сильный запах от свалки, которая находится неподалеку от города.
С 22 февраля жители города стали ощущать неприятный запах со свалки. 3 марта они вышли на митинг с требованием закрыть свалку, в акции участвовали 5 тыс. человек — четверть всего населения города. Люди пришли с плакатами «Волоколамск — город мусорной славы», «Не хочу умирать от „Ядрово“.
10 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию в „Ядрово“. 10 марта глава региона провел селекторное совещание по этому вопросу.
С 6 марта и до особого распоряжения в границах „Ядрово“ введен режим чрезвычайной ситуации.
8 марта несколько десятков человек пытались перегородить въезд на полигон, настаивая на том, чтобы его немедленно закрыли.
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