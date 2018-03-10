К приезду Собчак закрыли скандальную свалку

Свалку в Волоколамске закрыли в день приезда Собчак

РБК Полигон «Ядрово» под Волоколамском 10 марта в очередной раз оказался в центре скандала. В субботу в регион отправилась кандидат в президенты Ксении Собчак . Тем временем власти решили на день приостановить работу полигона, сообщает

Местные жители неоднократно выходили на улицы с требованием решить проблему. Причина протестов — сильный запах от свалки, которая находится неподалеку от города.

С 22 февраля жители города стали ощущать неприятный запах со свалки. 3 марта они вышли на митинг с требованием закрыть свалку, в акции участвовали 5 тыс. человек — четверть всего населения города. Люди пришли с плакатами «Волоколамск — город мусорной славы», «Не хочу умирать от „Ядрово“.

10 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию в „Ядрово“. 10 марта глава региона провел селекторное совещание по этому вопросу.

С 6 марта и до особого распоряжения в границах „Ядрово“ введен режим чрезвычайной ситуации.

8 марта несколько десятков человек пытались перегородить въезд на полигон, настаивая на том, чтобы его немедленно закрыли.