Волкер признался, что США собирались затянуть Украину в НАТО еще в 2008 году

США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии , что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это — инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже», — пояснил представитель Госдепа.

По его словам, в 2008 году некоторые члены НАТО не хотели предоставлять Киеву и Тбилиси ПДЧ, поскольку считали, что это «создаст автоматизм в направлении к членству».

«Они не хотели иметь автоматизм относительно членства из-за России . Также было сказано другими союзниками, они могут быть членами, но сейчас они не готовы. Поэтому декларация Бухареста говорит, что они будут членами. Но это положило идею относительно членства на стол без детализации и без инструментов, которые для этого были созданы», — детализировал он.

При этом Волкер подчеркнул, что до сих пор ни Грузия, ни Украина не готовы к членству в альянсе.