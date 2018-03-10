США обвинили РФ в подъеме национализма на Украине

США обвинили Россию в подъеме национализма на Украине

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер полагает, что действия России в отношении Украины привели к тому, что в этой стране усилились националистические настроения. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По его словам, РФ хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство, а также восстановление того, что Москва могла бы расценивать как нормальную ситуацию. Однако, «напав на Украину и аннексировав Крым», Россия совершила обратное действие и получила в итоге более объединенную, более националистическую и более ориентированную на Запад и антироссийскую Украину. Такого ранее никогда не было, подчеркнул Волкер.

Дипломат добавил, что тенденция усугубляется с каждым днем, а молодое поколение украинцев для России потеряно окончательно, поскольку «они воспринимают Москву как агрессора и оккупанта».

«Если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с восточной Украины», — заявил Волкер.

В начале марта Волкер, выступая в Hudson Institute, предложил расформировать самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

«Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — указал дипломат.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке украинской территории. РФ опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.