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В Греции стартовало голосование на выборах президента России
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В Греции стартовало голосование на выборах президента России
Мир24
10 марта 2018
Фото:
Мир24
Комментарии
В греческих городах Ретимно (Крит) и Волос началось досрочное выездное голосование на выборах президента России, сообщает посольство
России
в
Греции
в своем Facebook.
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