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В Греции стартовало голосование на выборах президента России
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В Греции стартовало голосование на выборах президента России 

Мир24 10 марта 2018
Фото: Мир24
В греческих городах Ретимно (Крит) и Волос началось досрочное выездное голосование на выборах президента России, сообщает посольство России в Греции в своем Facebook.
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