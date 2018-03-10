В Греции началось голосование на выборах президента РФ

В Греции началось досрочное голосование на выборах президента России

Досрочное выездное голосование на выборах президента РФ проходит в субботу в городе Ретимно на Крите и в Волосе, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии 8077 (Афины) Олег Бредихин.

"Досрочное голосование началось в 9 утра по местному времени (10 мск), все в порядке. Созданы все условия для волеизъявления избирателей, обеспечения тайны голосования. На каждом пункте выездного голосования находится по два члена избирательной комиссии", — сообщил председатель комиссии. Возможность проголосовать проживающим в отдаленных городах предоставлена избирателям по решению ЦИК РФ . Для голосования необходимо иметь при себе паспорт гражданина России , право голоса имеют российские граждане, достигшие 18-летнего возраста, напомнил Бредихин.

По его словам, в Ретимно одновременно проходит консульское обслуживание, на участке также работают два представителя консульского отдела посольства.

Бредихин сообщил, что 11 марта пройдет досрочное выездное голосование в городах Ираклион на Крите и Патры на Пелопоннесе, а 14 марта смогут проголосовать россияне, проживающие в городе Катерини. В Ираклионе и Патрах также будет проводиться выездное консульское обслуживание.

Досрочное выездное голосование в Греции началось 4 марта. Тогда проголосовали 467 граждан Росси в Родосе , Лутраки, Керкире (остров Корфу) и Комотини.

Интерес к выборам в Греции есть — в Комотини утром люди стояли в очереди, чтобы проголосовать.