Путин рассказал, какое наследие хочет оставить после себя 

Президент России Владимир Путин заявил, что стремится оставить после себя устойчивую страну со сбалансированной демократией. Так он ответил на вопрос журналистке телеканала NBC Мегин Келли о том, какое наследие он хотел бы оставить после себя. Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.
«Я просто уверен, что Россия приобретёт дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы», — сказал Путин, отметив, что всё это вместе будет укреплять единство страны.
Говоря о своих достижениях на посту главы государства, он подчеркнул, что это кардинальные изменения в экономике.
«Она выросла почти в два раза по объёму. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности», — сказал Путин.
Одновременно с этим он отметил, что за чертой бедности ещё живёт слишком много людей.
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«Нам нужно убирать эти «ножницы» между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. А в связи с этим есть много и плюсов, и нерешённых пока вопросов», — подчеркнул он.