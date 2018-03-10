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Путин рассказал, какое наследие хочет оставить после себя
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Путин рассказал, какое наследие хочет оставить после себя 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Президент России Владимир Путин заявил, что стремится оставить после себя устойчивую страну со сбалансированной демократией. Так он ответил на вопрос журналистке телеканала NBC Мегин Келли о том, какое наследие он хотел бы оставить после себя. Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.
«Я просто уверен, что Россия приобретёт дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы», — сказал Путин, отметив, что всё это вместе будет укреплять единство страны.
Говоря о своих достижениях на посту главы государства, он подчеркнул, что это кардинальные изменения в экономике.
«Она выросла почти в два раза по объёму. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности», — сказал Путин.
Одновременно с этим он отметил, что за чертой бедности ещё живёт слишком много людей.
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«Нам нужно убирать эти «ножницы» между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. А в связи с этим есть много и плюсов, и нерешённых пока вопросов», — подчеркнул он.
 Ещё 15 источников 
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