Путин: иногда Песков «несет пургу»

Путин заявил, что Песков иногда «несёт пургу»

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал президент.

«Какой‑то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели Вы думаете, что я контролирую всё?» — ответил он. Путина попросили также прокомментировать слова спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что страна находится «на пороге того момента», когда будет «на равных говорить с американцами в информационном пространстве».

Текст интервью американскому телеканалу опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее Путин рассказал, что с 2000 года думает о преемнике, однако выбор остаётся за российскими гражданами.