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Путин: иногда Песков «несет пургу»
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Путин заявил, что Песков иногда «несёт пургу» 

RT на русском 6 часов назад
Российский лидер Владимир Путин в интервью NBC заявил, что не может комментировать или контролировать все заявления сотрудников администрации президента.
«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал президент.
Путина попросили также прокомментировать слова спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что страна находится «на пороге того момента», когда будет «на равных говорить с американцами в информационном пространстве».
«Какой‑то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с нашими зарубежными партнёрами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели Вы думаете, что я контролирую всё?» — ответил он.
Текст интервью американскому телеканалу опубликован на официальном сайте Кремля.
Ранее Путин рассказал, что с 2000 года думает о преемнике, однако выбор остаётся за российскими гражданами.
RT на русском: последние новости
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