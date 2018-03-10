Путин призвал не бояться тех, кто придет ему на смену

Владимир Путин призвал не бояться тех, кто когда-нибудь придет на смену ему.
"Я слышал кучу бреда на этот счет. Почему вы так боитесь, что люди, которые придут к власти после меня, захотят разрушить то, что я сделал за последние годы? Может, наоборот, это будут люди, которые захотят сделать Россию сильнее, создать будущее для нее, создать платформу для воспитания новых поколений?" — сказал он, отвечая на вопрос ведущей телеканала NBC Меган Келли о возможном уходе с президентского поста.
Цитата приводится в обратном переводе с английского языка.