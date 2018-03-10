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Путин рассказал о доходе Ролдугина
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Путин рассказал о доходе Ролдугина 

Газета.Ru 7 часов назад
Президент России Владимир Путин опроверг предположения о том, что виолончелист Сергей Ролдугин как-то связан с его средствами, передает РИА "Новости".
"Я его знаю очень хорошо, он один из моих друзей, выдающийся музыкант… Вы знаете, я не в курсе его дел и чем он занимается, но я знаю, что его доход достаточен, чтобы купить эти инструменты", — сказал Путин в интервью телеканалу NBC.
На дополнительный вопрос ведущей о слухах, что деньги Ролдугина на самом деле принадлежат самому Путину, президент ответил: "Это точно не мои деньги".
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