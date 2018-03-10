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Путин рассказал об отношении Трампа
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Путин рассказал об отношении Трампа к нему 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает, заявил президент России Владимир Путин в интервью NBC.
Путина спросили, почему Трамп относится к нему "с почтением".
"Я не думаю, что он лично ко мне относится с почтением. Я думаю, что он опытный человек, бизнесмен с большим опытом, и он понимает, что если есть необходимость установить с кем-либо отношения сотрудничества, то нужно относиться к нынешнему или потенциальному партнеру с уважением, иначе ничего из этого не получится", — сказал Путин, чьи слова даны в обратном переводе с английского.
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