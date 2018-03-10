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Парламент Чечни наградил орденами мать и жену Кадырова
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Парламент Чечни наградил орденами мать и жену Кадырова 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Денис Абрамов/ТАСС
Парламент Чечни наградил Аймани и Медни Кадыровых высшими наградами законодательного органа республики — орденами "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), передает РИА "Новости".
Мать и жена главы Чечни возглавляют региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова.
"Высокими наградами Аймани и Медни Кадыровы награждены за человечность и милосердие, за выдающиеся достижения в сфере благотворительной и общественной деятельности на территории Российской Федерации и других стран", — заявили в пресс-службе парламента.
Орден "Даймехкан Сий" вручается за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, благотворительной и иной общественной деятельности.
В декабре дочь главы Чечни Айшат Кадырова, которая возглавляет модный дом Firdaws, получила премию в рамках ежегодной церемонии вручения наград мира моды Fashion New Year Awards 2018.
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