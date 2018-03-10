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Путин высказался об обвинениях между РФ и США
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Путь в никуда — Путин о взаимных обвинениях между Россией и США 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: tvzvezda.ru
Ранее сообщалось, что в интервью NBC президент России сказал, что США постоянно вмешиваются в выборы России и даже этого скрывают.
Российский президент Владимир Путин в интервью американского телеканала NBC заявил, что взаимные обвинения между Россией и Соединенными Штатами представляют собой «путь в никуда».
«Даже несмотря на то, что он (Трамп — прим. ред.) работает первый президентский срок, он быстро учится и очень хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями — это путь в никуда», — сказал президент России.
Ранее сообщалось, что в интервью NBC Путин сказал, что США постоянно вмешиваются в выборы России и даже этого скрывают.
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