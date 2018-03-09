Лавров обсудил в Эфиопии роль стран Африки в СБ ООН

Тем не менее у Лаврова была насыщенная программа в этой африканской стране — он провел переговоры с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, а также министром иностранных дел Эфиопии Воркнехом Гебейеху, и.о. премьер-министра Хайлемариам Десаленем и президентом страны Мулату Тешоме. Будем искать другие возможности

Госсекретарь США прибыл в Эфиопию на день раньше российского министра, главы внешнеполитических ведомств РФ и США поселились в одном отеле Sheraton Addis.

Заместитель иностранных дел России Сергей Рябков 5 марта сообщил, что Россия предложила США использовать эту возможность, чтобы организовать переговоры министров. Однако руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне не получали таких предложений от Москвы . В итоге инициатива так и осталась без ответа, а в посольстве России в США пообещали, что в следующий раз будут публиковать копии официальных документов в Twitter.

"Воссоединение семьи" "Встреча не состоялась и уже не состоится", — поставил точку в этой истории Рябков. "Будем искать другую возможность", — сказал он ТАСС

Перед началом пресс-конференции по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств модератор заявил, что для Эфиопии визит российского министра "равноценен воссоединению семьи".

Глава МИД РФ сообщил, что обсудил с Гебейеху подготовку двух групп эфиопских дипломатов для прохождения курсов повышения квалификации в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, а также ход взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества.

"По всем упомянутым направлениям готовятся дополнительные межправительственные соглашения, меморандумы, которые укрепят договорно-правовую базу контактов", — информировал он.

На переговорах стороны также рассмотрели ход урегулирования конфликтов в Африке, уделив особое внимание проблемам Африканского Рога и ситуации в Южном Судане

Также глава МИД РФ заявил о готовности Москвы предоставить политическую поддержку африканским партнерам на международных площадках.

"Работая в Совете Безопасности ООН, работая с нашими коллегами в Африканском союзе, в субрегиональных организациях, Россия будет активно поддерживать усилия наших африканских друзей по решению всех этих проблем, оказывая политическую поддержку для рассмотрения соответствующих резолюций, участвуя в подготовке миротворцев и оснащению соответствующих контингентов необходимым оборудованием", — указал он.

Со своей стороны глава МИД Эфиопии отметил, что собеседники договорились продолжить сотрудничество в сфере использования мирного атома. "Также мы договорились о том, что очень скоро между Россией и Эфиопией будет открыто прямое ежедневное авиасообщение, это поможет укреплять связи между людьми, а также даст импульс экономическому сотрудничеству", — сказал он. РФ за усиление Африки в СБ ООН

Эфиопия стала главным пунктом африканского турне Лаврова — не только как одна из крупнейших и экономически развитых стран континента, но и как штаб-квартира Африканского союза. Среди целей этой организации — продвижение общих позиций по вопросам, представляющим интерес для Африки и ее народов. Как показала встреча Лаврова с Мусой Факи Махаматом, Россия и Афросоюз готовы сообща отстаивать многие позиции.

Так, обе стороны высказались за усиление представительства стран Африки в Совете Безопасности ООН. "Главный приоритет — расширить представленность [в СБ ООН] трех развивающихся регионов мира, включая обязательно африканский континент", — заявил по итогам переговоров глава внешнеполитического ведомства РФ, уточнив, что речь идет о государствах Азии, Латинской Америки и Африки. Председатель Комиссии Африканского союза обратил внимание на то, что незначительная представленность стран континента в СБ ООН "несправедлива". Он отметил, что страны Африки рассчитывают на содействие со стороны РФ, "которая всегда поддерживала законные чаяния африканского континента".

На встрече была также поднята антитеррористическая тематика. В частности, Москва пригласила страны Африки изучить возможность присоединиться к созданной ФСБ РФ базе данных по иностранным террористам. "Чем универсальнее будет эта база, тем легче будет отслеживать подозреваемых в террористических актах на территории любой страны", — сказал Лавров. Он также подтвердил заинтересованность РФ в подключении в качестве наблюдателя к деятельности Африканской организации уголовной полиции (Африпол), созданной для повышения эффективности полицейских ведомств стран континента через укрепление их организационных, технических и оперативных возможностей.

Россия готова к сотрудничеству с Афросоюзом не только в сфере безопасности, но во всех без исключения областях, заверил Лавров.

Говоря о возможности проведения саммита Россия — Африка, глава МИД РФ пояснил, что такая встреча пока не обсуждается, поскольку сторонам еще нужно накопить "солидный пакет договоренностей". "Убежден, когда накопится солидный пакет договоренностей, вопрос о проведении саммита может быть обсужден", — отметил он. "Те планы, которые Африканский союз одобряет и продвигает, включая продвижение задачи либерализации торговли в континентальном масштабе, представляют интерес для российского бизнеса, — указал Лавров. — Будем всячески содействовать тому, чтобы российские деловые круги подключились к этим проектам".

Глава российской дипломатии заверил, что Россия продолжит решения по урегулированию конфликтов на африканском континенте и через работу в СБ ООН, предоставляя возможность своих учебных заведений для подготовки миротворцев, а также через оснащение необходимым оборудованием уже при проведении соответствующих операций".

По итогам встречи Лавров пригласил своего собеседника посетить РФ, и это предложение было принято. Россия и Африка

Зимбабве, Ангола и Визит министра иностранных дел России сразу в четыре страны Юга Африки ( Намибия Мозамбик ) и одну восточноафриканскую страну — Эфиопию — свидетельствует о беспрецедентном уровне внимания Москвы к региону южнее Сахары. Это часть уже начавшегося с середины 2000-х годов "поворота к Африке".

Перечисляя в беседе с корреспондентом ТАСС основные интересы России в Африке, старший научный сотрудник Института Африки РАН , эксперт клуба "Валдай" Ольга Куликова среди основных назвала укрепление политического сотрудничества со странами континента для обеспечения поддержки позиций России по вопросам международной жизни. Речь идет, например, о взаимодействии в рамках ООН , где африканские страны составляют значительную и влиятельную группу. РФ также готова экспортировать в Африку свои услуги и технологии, например, заниматься экспертизой в строительстве АЭС и других объектов инфраструктуры, считает эксперт.

Кроме того, по словам Куликовой, России выгодно развитие торгово-экономических отношений, в том числе добыча и покупка в Африке минеральных ресурсов, продукции тропического земледелия (кофе, какао, цитрусовые), увеличение импорта в Россию фруктов, овощей, которые во многом пришли на смену продукции стран ЕС после ввода российских контрсанкций. В свою очередь РФ могла бы поставлять в страны Черного континента зерно, а также удобрения, продукцию машиностроения, вооружение, технику и иные товары.

Виндхуке глава МИД РФ и его намибийский коллега условились совершенствовать договорно-правовую базу для развития отношений, причем один из документов будет подписан уже в ближайшее время — "Росатом" завершает переговоры для заключения соглашения с Намибией о сотрудничестве в сфере мирного атома. В Мозамбике, сам флаг которого с изображением автомата Калашникова символизирует давнее и успешное военно-техническое сотрудничество с РФ, глава МИД страны обратил внимание на новейшие российские разработки, о которых рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, а уже в апреле пройдет первое заседание двусторонней межправкомиссии.

"По мере расширения наших интересов в Африке, наших предложений о сотрудничестве поле для возможных конфликтов и конкуренции с другими игроками будет расширяться", — констатировала Куликова. Она обратила внимание, что не только Россия стремится помогать Африке в строительстве АЭС. "Здесь уже есть серьезная конкуренция, и были случаи противодействия интересам России", — напомнила эксперт. В Зимбабве обсуждалась реализация проекта освоения совместным предприятием одного из крупнейших в мире платиновых месторождений "Дарвендейл", а в Эфиопии стало известно о подготовке межправительственных соглашений в сфере ВТС и образования.

На этом направлении, по ее словам, у России есть преимущества — например, более дешевые и надежные по сравнению с французскими реакторы, готовность делиться технологиями.