МИД Сирии: правительственные войска преследуют в Восточной Гуте террористов 

ТАСС, 6 марта. Правительство Сирии «подтверждает приверженность резолюции 2401 Совета Безопасности ООН и выражает готовность содействовать международным инициативам, ведущим к прекращению кровопролития на всей территории страны». Об этом, как сообщило агентство Sana, говорится в послании МИД Сирии, направленном во вторник генеральному секретарю ООН.
В документе подчеркивается, что «сирийские войска продолжают вести боевые действия с целью ликвидации банд террористов в Восточной Гуте в полном соответствии с международным правом». Дамаск требует от СБ ООН «оказать давление на государства, покровительствующие бандформированиям, с тем чтобы заставить боевиков выполнять условия перемирия и прекратить удерживать мирных жителей в качестве заложников».