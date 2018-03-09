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Путин рассказал о позиции РФ относительно выборов в США
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Путин: Россия не поощряет вмешательство в выборы 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: ТАСС
Российская Федерация не поощряет вмешательство в выборы в других странах. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC.
Главу государства спросили, поощряет ли РФ действия, направленные на вмешательство в политические процессы в других государствах.
"Нет, — ответил Путин. — Мы не поощряем их и не отдаем приказы (о совершении таких действий)".
Президент напомнил, что лица, обвиняемые Соединенными Штатами во вмешательстве в американские выборы 2016 года, не были представителями правительства РФ. "Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?" — сказал Путин.
Слова президента РФ были даны в переводе на английский язык, передает ТАСС. Полностью интервью Путина будет показано в эфире NBC позднее в пятницу по местному времени.
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