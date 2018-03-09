«Не мои проблемы»: Путин о ситуации с выборами в США

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Путин: обвиняемые во вмешательстве в выборы в США с тем же успехом могли быть американцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Люди, обвиняемые во вмешательстве в американские выборы. с таким же успехом могли быть американцами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир во пятницу.
"Ничего не изменилось с той встречи в Санкт-Петербурге [предыдущего интервью телеканалу — прим. ТАСС]. Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы", — сказал он.
>> Запад услышал Путина
"Слушайте, мир очень большой и многообразный. И у России и США весьма сложные взаимоотношения. И часть наших людей имеет свое мнение по поводу этих отношений. Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы", — добавил президент.
16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых значатся предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований".
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период американской предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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