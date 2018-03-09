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Миссия БДИПЧ ОБСЕ не комментирует бойкот оппозицией выборов в Азербайджане
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Миссия БДИПЧ ОБСЕ не комментирует бойкот оппозицией выборов в Азербайджане 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
БАКУ, 9 мар — РИА Новости. Руководитель международной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджан Кориен Йонкер заявила, что решение оппозиции бойкотировать выборы является «их решением», миссия не будет вмешиваться и комментировать этот факт.
Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Ранее Центризбирком страны утвердил выдвижение в качестве кандидатов действующего президента и еще 14 человек. Алиева выдвинула партия «Новый Азербайджан». Ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», «Партия народного фронта» и «Мусават», заявили о бойкоте выборов. Предвыборная кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля.
"Это их решение. Мы не будем комментировать и вмешиваться в этот процесс", — сказала Йонкер на пресс-конференции.
По её словам, миссия будет действовать и в регионах Азербайджана. «Дайте нам время, мы выступим с докладами. Думаю, после этих докладов можно будет дать оценку нашей деятельности», — сказала она.
Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. В конституцию Азербайджана ранее внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.
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