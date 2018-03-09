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Глава СБУ заявил о предотвращении терактов, планировавшихся в Киеве
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Глава СБУ заявил о предотвращении терактов, планировавшихся в Киеве 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: ТВ Центр
РИА Новости. Глава СБУ заявил, что предотвращены теракты, планировавшиеся в Киеве и других городах Украины, уровень угрозы был самым большим за время независимости.
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