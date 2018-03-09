Путина и Трампа призвали бороться с «демонами войны»

Михаил Горбачев написал колонку для журнала Time. В ней он призвал лидеров России и США остановить гонку вооружений и не допустить ядерной войны. Первый президент СССР отметил, что сегодня страны ведут себя очень воинственно. Трамп принял новую стратегию нацбезопасности, призывающую к разработке новых ядерных вооружений. Напомнил Горбачев и о недавнем послании Владимира Путина Федеральному собранию, в котором тот рассказал о новейших видах межконтинентальных ядерных ракет. Такого не было даже при Рейгане, написал Горбачев:
Михаил Горбачев, первый президент СССР:
«Мы достигли соглашения с одним из самых воинственных президентов США Рональдом Рейганом, чтобы радикально сократить ядерные арсеналы. Сегодня эти достижения находятся под угрозой. Ситуация выглядит, как подготовка к реальной войне в условиях продолжающейся милитаризации политики, мышления и риторики. Дела дошли до того, что нам пора спросить: где ООН, где ее Совет Безопасности и генеральный секретарь? Не пора ли созвать экстренную сессию Генассамблеи или заседание Совбеза на уровне глав государств? Убежден, что мир ждет такого предложения. Прежде всего, мы не должны сдаваться; мы должны потребовать, чтобы мировые лидеры вернулись на путь диалога и переговоров. Какой бы удручающей ни казалась ситуация, мы должны действовать, чтобы предотвратить катастрофу. Нам нужна не гонка в бездну, а общая победа над демонами войны».
Ранее в интервью немецкому изданию Bild Михаил Горбачев заявил, что нынешняя ситуация в международном сообществе сильно напоминает новую холодную войну.