Горбачев призвал созвать чрезвычайный саммит ООН

Горбачев обеспокоен гонкой вооружений и призвал созвать саммит ООН

Экс-президент СССР считает, что в этом случае не следует возлагать все надежды только на президентов.

«Два человека не смогут разгрести все завалы, возникшие не вчера, громоздившиеся много лет. Нужен диалог на всех уровнях и мобилизация усилий, в том числе экспертного сообщества обеих стран. Это огромный интеллектуальный потенциал, его надо использовать в интересах мира», — пишет Горбачев.

Он напомнил, что, по мнению ученых, мир находится «в двух минутах от глобальной катастрофы». Последний раз такой уровень угрозы был отмечен в 1953 году!» — подчеркнул Горбачев.

По его мнению, главная ответственность за выход из нынешнего опасного кризиса ложится на лидеров США и России.