Горбачев призвал созвать чрезвычайный саммит ООН

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в статье в журнале Time предложил созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи ООН или заседание Совета Безопасности на уровне глав государств. Горбачев предлагает обсудить ситуацию с гонкой ядерных вооружений и опасность глобальной катастрофы.
«Положение таково, что нельзя не спросить: где Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности, ее генеральный секретарь? Разве не пришло время для созыва чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи или заседания Совета Безопасности на уровне глав государств?» — написал Горбачев (цитата по «Интерфакс»).
Экс-президент СССР считает, что в этом случае не следует возлагать все надежды только на президентов.
«Два человека не смогут разгрести все завалы, возникшие не вчера, громоздившиеся много лет. Нужен диалог на всех уровнях и мобилизация усилий, в том числе экспертного сообщества обеих стран. Это огромный интеллектуальный потенциал, его надо использовать в интересах мира», — пишет Горбачев.
Он напомнил, что, по мнению ученых, мир находится «в двух минутах от глобальной катастрофы». Последний раз такой уровень угрозы был отмечен в 1953 году!» — подчеркнул Горбачев.
По его мнению, главная ответственность за выход из нынешнего опасного кризиса ложится на лидеров США и России.