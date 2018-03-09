Почему не отказали Грудинину? «Мы действуем строго в соответствии с законом»

У ЦИК нет оснований отказать в регистрации кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, и поэтому его решено не снимать с предвыборной гонки. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эксклюзивном интервью Business FM.

Ранее ЦИК сообщила, что получила из Швейцарии информацию о 13 счетах, которые принадлежали кандидату по данным на 31 декабря прошлого года. На них были евро — в пересчете на рубли, 6 млн и 5 килограммов золота в слитках. Еще около 35 млн рублей — вложения в инвестфонды, связанные с UBS. Эта информация могла стоить кандидату участия в президентских выборах. Сам Грудинин утверждает, что к моменту регистрации успел закрыть счета.

Но глава ЦИК Элла Памфилова отметила: информация о том, что кандидат предоставил недостоверные сведения, будет размещена на информационных стендах на избирательных участках:

— Центральная избирательная комиссия на сегодняшний день не имеет никаких оснований снимать Грудинина с выборов. Почему? Потому что у него совсем недавно обнаружили дополнительные счета, которые были открыты на декабрь месяц. До регистрации, мы его регистрировали 12 января, то есть до 10 января, 5-8 января он представил нам заявления о том, что все зарубежные счета, все, что у него было за рубежом, что все счета он закрыл. То есть он представил там определенные свои документы. Иной информации, которая поступила о том, что эти счета не закрыты, у нас нет. У нас есть информация, которую он подтверждает, что счета закрыл, поэтому оснований для снятия его с выборов у нас нет никаких. Мы как раз действуем строго в соответствии с законом. Даем информацию, которая будет доведена до избирателей через наши плакаты, где вся биография кандидата представлена на каждом избирательном участке. Сейчас будем допечатывать эти плакаты. И там есть строка о том, что кандидаты предоставили нам недостоверные данные. У нас таких кандидатов из восьми — четыре. Это Собчак, это Бабурин, это Титов и Грудинин. И вся эта информация будет вывешена для обзора избирателей, а именно о том, что где-то кандидаты ввели нас в заблуждение, вовремя не дали ту или иную информацию. А уже дальше дело избирателей решать, насколько их кандидат был честен со своими избирателями, помнит он или забыл о своих счетах или вообще в них запутался. Вот это мы все показываем.

— Скажите, пожалуйста, количество обращений, которые поступили в ЦИК, назвали беспрецедентными. Как вы думаете, с чем это связано?

— Я хотела бы уточнить. Количество обращений беспрецедентное. Это почти 84,5 тысячи. Это то, что поступило к нам и в виде письменных обращений. Это небольшая доля. А в основном это те телефонные обращения, которые идут по линии нашего многоканального информационного справочного центра. Это 80 с лишним тысяч обращений. Они связаны с тем, что люди просят разъяснить опцию «мобильный избиратель», то есть многие годы люди вообще не имели возможность проголосовать, поскольку жили не там, где зарегистрированы. Сейчас такая возможность появилась. Мы сняли все барьеры. И обращения в основном были связаны с тем, что люди просят разъяснить, уточнить, как они могут это сделать. Через портал госуслуг, через МФЦ, через территориальные участковые комиссии? То, что касается жалоб, которые надо рассматривать, то их ничтожное количество. Это менее полпроцента. Это 392 жалобы. В этих жалобах 73 — это жалобы непосредственно от кандидатов. И из них 64 — это от Павла Грудинина, пять — от Жириновского, по одной — от всех остальных. Поэтому это не жалобы. Почему такое беспрецендетное количество обращений? Потому что никогда не работал такой колл-центр многоканальный. Мы его запустили впервые, тоже никогда этого не было. Прямо вначале, 17 декабря, когда началась избирательная кампания. И вообще, как вы видите, наша информационная разъяснительная кампания, она тоже беспрецедентная. Все, что только можно, мы делаем, чтобы довести информацию о выборах об избирателях. А уж там они пусть сами решают, идти им на выборы, не идти. Воспользоваться новым механизмом, когда ты можешь быть в командировке, за рубежом, в санатории, на отдыхе и так далее. То есть далеко от того участка, где ты обычно голосуешь, у тебя есть такие возможности проголосовать, если ты этого хочешь.

Глава ЦИК отреагировала также на демарш Павла Грудинина. Он уже во второй раз демонстративно покинул дебаты, которые шли в прямом телеэфире, заявив, что не хочет участвовать в шоу.

«Если для него это принципиальная позиция, — сказала Памфилова, — и он не считает нужным ходить на дебаты, тогда, наверное, честнее отдать это время другим кандидатам. Пусть они делят его между собой».