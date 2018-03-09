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Лавров: Россия рассчитывает на развитие связей с Эфиопией
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Лавров: Россия рассчитывает на развитие связей с Эфиопией во всех областях 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россия рассчитывает на развитие связей с Эфиопией в политике и экономике. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии переговоров с эфиопским коллегой Воркнехом Гебейеху.
Он обратил внимание на то, что Москву и Аддис-Абебу связывают многие десятилетия дружбы и солидарности.
"Ценим традиции взаимного уважения и выступаем за то, чтобы наше сотрудничество еще больше развивалось во всех областях, включая политический диалог, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, гуманитарные и образовательные связи", — отметил глава МИД РФ. "120 лет дипотношений, которые мы отмечаем в этом году, — далеко не вся история нашей дружбы, но это солидная дата, и мы проводим много торжественных мероприятий", — добавил он.
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