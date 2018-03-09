Дерипаска разоблачил «российскую тему» в политике США

"Различные сюжетные линии и роли, которые они создавали для меня, не выдерживали пристального изучения и были внутренне непоследовательны, однако их создатели просто следовали схеме фильма "Хвост виляет собакой": нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их", — объясняет Дерипаска.

По его словам, теневая власть, которая принадлежит небольшой группе людей из средств массовой информации, бизнеса, правительства и разведки, манипулирует публикой, навязывая ей провокационные и ложные взгляды.