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Дерипаска разоблачил «российскую тему» в политике США
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Дерипаска разоблачил «российскую тему» в американской политике 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал обвинения против России со стороны США примером манипуляции общественным сознанием, которую осуществляет маленькая группа людей. Об этом он написал статью в The Daily Caller.
Дерипаска сравнил происходящее в американской политике в настоящий момент со сценарием комедийного фильма Барри Левинсона "Хвост виляет собакой" (Wag the Dog).
"Технологии и распад основанной на фактах журналистики, позволили удивительно небольшому числу людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую — это власть и военно-промышленные коммерческие интересы", — заявил Дерипаска.
По его словам, теневая власть, которая принадлежит небольшой группе людей из средств массовой информации, бизнеса, правительства и разведки, манипулирует публикой, навязывая ей провокационные и ложные взгляды.
"Различные сюжетные линии и роли, которые они создавали для меня, не выдерживали пристального изучения и были внутренне непоследовательны, однако их создатели просто следовали схеме фильма "Хвост виляет собакой": нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их", — объясняет Дерипаска.
Ранее находящаяся в тюрьме в Таиланде Анастасией Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, сообщила, что записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками. Она утверждает, что имеет от 16 до 18 часов аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году.
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