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«Встречи не было»: почему не поговорили Лавров и Тиллерсон
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Встреча Лаврова с Тиллерсоном в Аддис-Абебе не состоялась, сообщил источник 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе так и не состоялась, сообщил журналистам источник в российской делегации.
"Встречи не было", — сказал собеседник журналистов.
Лавров прибыл в Эфиопию накануне вечером, в то время как госсекретарь также находился в Аддис-Абебе в рамках своего африканского турне. Как сообщало ранее посольство РФ в США, два министра не только были в один день в одном городе, но и находились одновременно в одном отеле.
Ажиотаж вокруг возможной встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений госдепартамента о том, что запрос о такой встрече от российской стороны не поступал.
Между тем, посольство РФ в США сообщило, что запрос о встрече был направлен еще 2 марта.
По словам Лаврова, Тиллерсон сам предлагал найти удобное время и место для встречи, после того как не состоялась встреча в Нью-Йорке на полях заседания СБ ООН, и соответствующее предложение было передано, когда стало известно, что их графики пересекаются в Эфиопии.
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