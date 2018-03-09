«Встречи не было»: почему не поговорили Лавров и Тиллерсон

Встреча Лаврова с Тиллерсоном в Аддис-Абебе не состоялась, сообщил источник

Лавров прибыл в Эфиопию накануне вечером, в то время как госсекретарь также находился в Аддис-Абебе в рамках своего африканского турне. Как сообщало ранее посольство РФ в США, два министра не только были в один день в одном городе, но и находились одновременно в одном отеле.

Ажиотаж вокруг возможной встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений госдепартамента о том, что запрос о такой встрече от российской стороны не поступал.

Между тем, посольство РФ в США сообщило, что запрос о встрече был направлен еще 2 марта.