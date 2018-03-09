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Киев сравнил фразы «Малопольша» и «Крым будет русским»
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Киев сравнил термин «Малопольша» с фразой «Крым будет российским» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Термин "Малопольша", который используется в принятом Варшавой "антибандеровском" законе, равносилен утверждению о том, что Крым был и будет российским. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко в интервью каналу Zik.
"Как реагировать нам, украинцам, когда в закон про Институт национальной памяти Польши, я не скажу про преследование украинцев, я скажу про то, что вводится термин "Восточная Малопольша". В закон Польши! А, извините, "Восточная Малопольша" стоит в одном разряде с термином "Крым был и будет российским!", — сказал Розенко.
При этом вице-премьер отметил, что в Польше последние два года "накручивается открытая антиукраинская истерия".
Ранее лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что термин "Восточная Малопольша", относящийся к современной территории Галичины и Волыни, указывает на фактические территориальные претензии Варшавы к Киеву.
В последние годы в отношениях Украины и Польши появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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