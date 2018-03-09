Небензя посоветовал ООН «плясать от печки»

Небензя посоветовал членам СБ ООН «плясать от печки» в поиске причин кризиса на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в четверг отверг обвинения западных стран в том, что Россия осуществляет агрессию в отношении Украины. Выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, он предложил коллегам по Совету Безопасности вспомнить, с чего начался этот кризис.

"Чтобы понять причины углубляющегося в этой стране кризиса, нужно плясать от печки, вспомнить, с чего начинались проблемы на Украине. Наши оценки генезиса и современного состояния внутри, я подчеркиваю, внутриукраинского кризиса, мягко говоря, не совпадают", — заявил дипломат.

Он напомнил, что в 2014 году "при прямой вовлеченности Запада на Украине произошел государственный переворот". "К власти пришли те, кто решил выдавить из Украины все русское и родной для миллионов граждан этой страны русский язык и навязать им такую парадигму развития, согласия на которую у них не спрашивали и которую они не могли принять", — отметил постпред РФ. Он подчеркнул, что в Крыму и на востоке Украины "с такой властью согласиться категорически не захотели". "Крымчане свободно выбрали воссоединение с Россией, на Донбасс обрушились пули и снаряды", — констатировал дипломат.

Как заявил Небензя, последние четыре года "Киев не только воевал со своими же гражданами, но и последовательно культивировал в обществе ненависть к России", а также потакал разгулу неонацизма и ксенофобии при полном попустительстве западных стран. "Без осознания Киевом порочности такой политики на Украине вряд ли что-то изменится к лучшему", — предупредил постпред РФ.

По его мнению, ключ к решению проблем в стране лежит в руках самих украинцев, но Киев предпочитает "сваливать все свои проблемы, нежелание вести диалог со своими гражданами на пресловутую "российскую агрессию", доказательства которой так никто и не сумел предъявить". "Западные же кураторы не горят желанием настроить Киев на конструктивный лад", — заключил дипломат.