«Ничего святого»: «Миротворец» призвал стрелять попов РПЦ

Сайт «Миротворец» призвал стрелять в священников РПЦ

Украинский сайт "Миротворец" назвал священнослужителей РПЦ "боевыми единицами" России и призвал военных в случае опасности стрелять в них, не задумываясь. Об этом говорится в заявлении портала на его странице в Facebook.

"Каждый воин Украины должен помнить: московские и промосковские попы это боевые единицы российского агрессора, там святого ничего нет, и под рясой может быть скрыт автомат. При проверках — никаких исключений и только более тщательный досмотр. При малейшей угрозе жизни — стрелять, не задумываясь", — говорится в сообщении.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".