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К русским в мире стали относиться лучше
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OWC: впервые с 2014 года к русским в мире стали относиться лучше 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Согласно опросу, за последние четыре года в мире всё же стали лучше относиться к российскому правительству — и это несмотря на украинский кризис и напряжённые отношения Москвы с Западом, сообщает OWC. В лучшую сторону изменилось и отношение к россиянам, которых теперь считают более гостеприимными, отмечает немецкое издание.
Несмотря на украинский кризис и напряжённые политические отношения между Москвой, Европейским союзом и Соединёнными Штатами, за последние четыре года в мире всё же стали лучше относиться к российскому правительству, сообщает OWC.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по всему миру крупнейшим в Германии институтом изучения рынков GfK. В ходе исследования научные сотрудники немецкого института опросили около 20 тыс. человек.
Согласно данным опроса, улучшилось в мире и отношение к населению России. К тому же россиян теперь считают более гостеприимными, отмечает немецкое издание.
Впрочем, привлекательнее для инвесторов Россия так и не стала, констатирует OWC. В этом году ей опять досталось 28-е место в списке из 50 стран, которым респонденты давали оценку в опросе. Больше всего «Россию ценят за её культуру (9-е место), а также товары и продукцию (19-е место)».
В общем же зачёте бренд «Россия» оказался на 23-м месте.
«Это как-никак выше на две позиции, чем в 2014 году», — приободряет немецкое издание.
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Ну а возглавила список в этом году Германия, подчёркивает OWC. Второе и третье места достались Франции и Великобритании. В свою очередь, прошлогодний лидер опроса — Соединённые Штаты — оказался в этот раз лишь на шестом месте, опустившись тем самым сразу на пять позиций, уточняет издание.
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