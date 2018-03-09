НАТО обвинила РФ в попытках разобщить альянс

Генерал НАТО выступил с обвинениями против России

Россия всеми доступными ей средствами стремится к тому, чтобы внести разлад в НАТО , лишить США лидирующих позиций и утвердить новый миропорядок. Об этом в четверг, выступая в американском сенате, заявил главнокомандующий Объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он отметил, что расширение влияния Москвы на Ближнем Востоке наносит вред интересам Соединённых Штатов в регионе, а за усилением её позиций в Арктике Запад и вовсе не поспевает.

Госдуме в ответ на такие обвинения напомнили, что Америка сама давно уже не учитывает интересы других государств и предпочитает решать многие геополитические вопросы силой. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти в четверг заявил, что Россия ведёт работу по разобщению членов Североатлантического альянса, а также стремится подорвать доминирование США и изменить миропорядок. С такими обвинениями в адрес Москвы он выступил на слушаниях в американском сенате.

«Россия продолжает… игнорировать международные нормы, которые сохраняли мир в Европе с 1945 года​​​. Россия хочет изменить мировой порядок, разобщить НАТО и подорвать лидерство США, чтобы защитить свой режим, подтвердить своё доминирование над соседями и достичь большего влияния по всему миру. Чтобы добиться этих целей, Кремль готов задействовать весь спектр российской мощи, включая использование своих всё более эффективных вооружённых сил», — цитирует РИА Новости генерала.

Примером амбиций РФ, по его мнению, служит ситуация на Ближнем Востоке. Именно там, утверждает генерал, Москва показала всему миру свою военную мощь.

«Россия продемонстрировала желание и способность вмешиваться в странах по периферии и проецировать военную силу, особенно на Ближнем Востоке. Российские вооружённые силы улучшаются и модернизируют свой потенциал, получая всё больше возможностей работать как гибкая сила, способная осуществлять операции по всему спектру современных боевых действий», — заявил Скапарротти.

В Москве слова одного из глав альянса расценили как откровенное передёргивание. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что руководителям НАТО следует обратить внимание на собственную агрессивную тактику и приверженность силе как способу решению проблем.

«Америка забыла, что такое учитывать интересы независимых государств. Она решает все вопросы только языком силы — это бомбардировки без каких-либо законных оснований, безапелляционные и безосновательные обвинения», — пояснил RT Шерин.

Ускользающее влияние

Выступая в американском сенате, Скапарротти также добавил, что считает тревожным знаком расширение российского влияния в Саудовской Аравии, Египте и Ливии. Ведь, утверждает главком НАТО, углубление сотрудничества Москвы с этими и другими странами угрожает интересам США в регионе.

«Эти усилия меняют региональную динамику, отрицательно сказываются на безопасности Израиля, стабильности в Ливане, а также на других интересах США в регионе», — добавил генерал.

На этом фоне он подчеркнул, что Пентагон продолжает отговаривать Турцию от сделки по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые якобы представляют угрозу для НАТО.

«Мы плотно контактируем с ними (турками. — RT) по вопросам противовоздушной обороны. Я не думаю, что это завершенная сделка. Я думаю, у нас есть время. Я намерен убедить их, что лучше приобрести те системы, которые совместимы с НАТО», — сказал Скапарротти.

Тревожная Арктика

Однако не только Ближний Восток, по словам главкома Североатлантического альянса, вызывает озабоченность у руководства блока. Другой щепетильной для него темой является Арктика, где Россия продолжает наращивать своё присутствие. При этом, как признал Кертис Скапарротти, Соединённые Штаты в этом вопросе «не поспевают» за РФ.

«Их (России. — RT) заявленная цель — предоставить безопасность для экономического благополучия Арктики… Но если посмотреть, что они там устанавливают, то ясно, что у них будет возможность через какое то время, через два-три года контролировать Северный морской путь, если они этого захотят», — подчеркнул американский генерал.

Отметим, что Россия действительно укрепляет своё присутствие в Арктике. Однако, отмечают эксперты, делает она это исключительно для обеспечения собственной безопасности. В частности, одной из главных задач группировки российских войск в Арктическом регионе является защита Северного морского пути (СМП), который с каждым годом становится всё более востребованным. Для обеспечения безопасности российской Арктики в регион также переброшены части морской авиации, сухопутных сил, ВКС и ПВО.

Усиление России в регионе является также ответом на расширение присутствия там войск НАТО.

Изобретая врага

Опрошенные RT эксперты отмечают, что рассказывая о «российских угрозах» на всех фронтах, генералы НАТО пытаются спасти имидж Североатлантического альянса. В особенности это стало актуальным после заявления Владимира Путина о новейшем вооружении.

«США обнаружили, что после заявления России об имеющихся у неё новых вооружениях, система НАТО её с огромными затратами на содержание превратилась в огромный пшик. Поэтому у них возникла проблема с тем, чтобы доказать остальным членам альянса необходимость блока. В связи с этим они придумали для России образ врага, в котором она выступает дезинтегратором как европейских союзников, так и всего западного мира. Поэтому сейчас политтехнологи США работают над тем, чтобы представить РФ страной-изгоем, которая противопоставляет себя Западу в целом и пытается его уничтожить», — рассказал RT член-корреспондент Академии военных наук , политолог Сергей Судаков

Однако, по мнению Судакова, США своей агрессивной политикой сами же отпугивают от себя союзников, которые всё больше теряют веру в во всемогущий Вашингтон.

С этим согласен эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН , политолог-американист Константин Блохин . По его мнению, фатальной для консолидации блока стало стремление Дональда Трампа подчеркнуть доминирующие позиции США, нивелировав таким образом заслуги и значимость остальных их союзников.

«Трамп своей националистической риторикой и начал раскалывать евроатлантическое сообщество. И в этом и заключается вся ирония. Россия же хочет, чтобы Европа была более сильной и независимой от Соединённых Штатов», — сказал RT Блохин.

Помимо этого он подчеркнул, что Вашингтон до сих никак не может смириться с тем, что мир больше не однополярен.

«Россия уже давно заявила себя как равноправного и равноценного партнёра, с которым разговор посредством силы контрпродуктивен и может привести Запад в тупик», — подытожил эксперт.