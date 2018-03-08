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В посольстве ответили на сообщения о русском шпионе
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Посольство в Лондоне ответило на сообщения об отравленном «русском шпионе» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники российского посольства в Великобритании ответили британским СМИ, назвавшим экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "русским шпионом".
"Русский шпион и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия", — говорится в заголовке, приведенном в сообщении дипломатов в Twitter.
Сотрудники посольства указали на тот факт, что Скрипаль был "двойным агентом" и скорее работал на Лондон, чем на Москву.
"На самом деле он был британским шпионом, работавшим на МИ-6", — отметили в диппредставительстве.
В среду глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери.
>> В МВД Великобритании рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери
Скрипаль был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу Москвы. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.
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