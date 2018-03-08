В посольстве ответили на сообщения о русском шпионе

Посольство в Лондоне ответило на сообщения об отравленном «русском шпионе»

"Русский шпион и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия", — говорится в заголовке, приведенном в сообщении дипломатов в Twitter. Сотрудники российского посольства в Великобритании ответили британским СМИ, назвавшим экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "русским шпионом".

"На самом деле он был британским шпионом, работавшим на МИ-6", — отметили в диппредставительстве. Сотрудники посольства указали на тот факт, что Скрипаль был "двойным агентом" и скорее работал на Лондон, чем на Москву.

В среду глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сообщил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери.

Скрипаль был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу Москвы. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.