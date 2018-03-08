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Опрос: более 60% россиян примут участие в президентских выборах
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Опрос: более 60% россиян примут участие в президентских выборах 

Аргументы и Факты 8 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Свыше 60% россиян заявили, что точно пойдут на президентские выборы 18 марта, свидетельствует исследование фонда «Общественное мнение».
В ходе опроса о готовности прийти на участок заявили 64,8% респондентов. 19,9% опрошенных вероятно примут участие, 11,4% — не собираются идти на выборы, еще 3,8% — не определились или затруднились с ответом.
Опрос проводился 3-4 марта среди шести тысяч россиян, проживающих в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,1%.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
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