Опрос: более 60% россиян примут участие в президентских выборах

Свыше 60% россиян заявили, что точно пойдут на президентские выборы 18 марта, свидетельствует исследование фонда «Общественное мнение»

В ходе опроса о готовности прийти на участок заявили 64,8% респондентов. 19,9% опрошенных вероятно примут участие, 11,4% — не собираются идти на выборы, еще 3,8% — не определились или затруднились с ответом.

Опрос проводился 3-4 марта среди шести тысяч россиян, проживающих в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ . Статистическая погрешность опроса не превышает 2,1%.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.