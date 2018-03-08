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Националисты пригрозили «сорвать» выборы президента России на Украине
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Националисты пригрозили «сорвать» выборы президента России на Украине 

Газета.Ru 8 марта 2018
Националисты из «Свободы», "Правого сектора" и «Национального корпуса» заявили, что заблокируют проведение на территории Украины выборов президента России. Об этом сообщает «112 Украины» со ссылкой на их совместное заявление.
В частности, националисты заявили, что считают «недопустимым с позиции здравого смысла и морали» проведение выборов российского президента на Украине.
Они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а для участников голосования — устраивать «коридор позора».
Ранее ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России на Украине.
"Правый сектор" признан в России экстремистской организацией и запрещен Верховным судом.
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