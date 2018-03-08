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Националисты на Украине намерены блокировать дипучреждения России 18 марта
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Националисты на Украине намерены блокировать дипучреждения России 18 марта 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Националисты из «Свободы», "Правого сектора"* и «Национального корпуса» намерены блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ, говорится в распространенном пресс-службой объединения «Свобода» релизе.
По мнению националистов, проводить выборы «в четвертую годовщину аннексии Крыма» недопустимо, поэтому они «намерены не допустить на Украине голосования» на выборах президента РФ. Националисты обещают заблокировать здания дипучреждений РФ и устроить «коридор позора» пришедшим на избирательные участки.
В начале февраля посольство РФ на Украине проинформировало МИД страны о намерении открыть избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове на выборах президента России 18 марта и попросило обеспечить меры безопасности. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с голосованием россиян на Украине сложилась «совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине».
Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство направило ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента России на территории Крыма.
* Запрещен в России
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