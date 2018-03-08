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Слуцкий попросил прощения у женщин
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Слуцкий попросил прощения у женщин, которых заставил переживать 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий извинился перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".
"Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу", — написал он в Facebook.
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.
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