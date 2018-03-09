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Радикалы обещают сорвать выборы РФ на Украине
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Националисты угрожают сорвать голосование на выборах президента в посольстве РФ на Украине 

ТАСС 4 часа назад
Организации украинских националистов угрожают сорвать голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба националистического объединения "Свобода".
"Объединенные силы националистов — "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ — прим. ТАСС), "Национальный корпус" — не допустят на Украине голосования за президента Московии", — сказано на сайте экстремистов.
Националисты пообещали заблокировать проходы в здания российских диппредставительств на Украине.
В начале февраля Россия направила в украинский МИД ноту об открытии четырех избирательных участков на Украине в день выборов президента РФ. Украинскую сторону также призвали обеспечить соответствующие меры безопасности во время голосования. По данным посольства РФ на Украине, избирательные участки планируется открыть в помещениях посольства в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член рабочей группы ЦИК РФ по организации голосования за границей Виктор Водолацкий предположил, что при организации голосования на выборах президента РФ на территории Украины могут возникнуть сложности, в частности, он не исключил провокаций в день голосования.
В ЦИК РФ отметили рост числа обращений россиян, находящихся на Украине, которые выразили желание проголосовать 18 марта на выборах президента РФ.
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