На Украине проигнорировали просьбу Собчак

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила РИА Новости, что до сих пор не получила ответа от украинских властей на запрос о посещении Крыма.
Ранее представитель политика Ксения Чудинова рассказала РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией".
"Я послала все документы много дней назад в миграционную службу Украины, а также в посольство. Несмотря на то, что они отрицают получение этого факта, мы послали это по почте официальными письмами. И ответа мы не получили", — сказала Собчак в субботу.
В среду Собчак попала в базу данных украинского скандального сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле в 2014 году.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.