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В Крыму отреагировали на призыв Волкера
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В Крыму отреагировали на призыв Волкера ввести санкции за поездки на полуостров 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: ТАСС
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT раскритиковал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который призвал вводить санкции за посещение полуострова.
«США ищут всё новые и новые поводы для введения очередных санкций в отношении нашей республики и России, поскольку те меры, которые они уже приняли, как показывает время, не имеют никакого значения. Они лишь вредят в первую очередь нашим партнёрам, в том числе странам ЕС, которых США заставили принять антироссийские санкции», — сказал он.
Ганжара отметил, что за прошедшие четыре года Крым посетили множество зарубежных делегаций, которые увидели собственными глазами реальное положение дел на полуострове.
Депутат подчеркнул, что сравнивать Крым с Донбассом, как это сделал американский дипломат, совершенно невозможно.
«Думаю, что политик такого уровня как Волкер, представляющий интересы США на Украине, не может делать подобные сравнения, поскольку они очень некорректные. Крым — субъект России, неотъемлемая его часть уже на протяжении четырёх лет. Донбасс — сложный вопрос, который, на мой взгляд, США не пытаются никак решать. Мы видим, что киевский режим уже забывает про Минские соглашения… А Штаты подыгрывают Киеву, потому что пытаются спасти хоть какие-то инициативы, которые пробовали реализовать в проекте под названием украинское государство», — заключил Ганжара.
Ранее Волкер призвал вводить санкции за посещение Крыма.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT данный призыв спецпредставителя США по Украине.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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