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Лавров опроверг заявление о встрече с Тиллерсоном
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Лавров опроверг заявление Госдепа о встрече с Тиллерсоном 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления Госдепартамента о том, что российская и американские стороны не обсуждали возможность его встречи с госсекретарём Рексом Тиллерсоном в Эфиопии.
«Я не хотел бы на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что Госдепартамент заявил, что никакого обсуждения возможности нашей встречи не было. Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда», — цитирует ТАСС министра.
Ранее в посольстве России в США прокомментировали заявления Госдепа, в частности «дезинформацию об организации встречи» Лаврова и Тиллерсона.
5 марта в МИД России рассказали, что Россия предложила США провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии.
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