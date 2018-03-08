Лавров опроверг заявление о встрече с Тиллерсоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления Госдепартамента о том, что российская и американские стороны не обсуждали возможность его встречи с госсекретарём Рексом Тиллерсоном в Эфиопии.
«Я не хотел бы на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что Госдепартамент заявил, что никакого обсуждения возможности нашей встречи не было. Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда», — цитирует ТАСС министра.
Ранее в посольстве России в США прокомментировали заявления Госдепа, в частности «дезинформацию об организации встречи» Лаврова и Тиллерсона.
5 марта в МИД России рассказали, что Россия предложила США провести встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии.