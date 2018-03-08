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В СФ отреагировали на призыв США ввести санкции за Крым
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В Совфеде прокомментировали призыв Госдепа ввести санкции за поездки в Крым 

Lenta.ru 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал призыв спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера ввести санкции за поездки в Крым. Его слова в четверг, 8 марта, передает RT.
«Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», — подчеркнул Цеков.
По его словам, Волкер «решил взяться за Крым», хотя до сих пор не преуспел в разрешении конфликта на Донбассе. Цеков добавил, что американский дипломат «не смог дать адекватную оценку случившемуся в 2014 году».
«Он так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы. Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам», — сказал парламентарий. Он отметил, что «ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности».
Ранее в четверг, 8 марта, Волкер призвал сделать позицию США по Крыму «жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией». Он уточнил, что речь идет о поездках политиков.
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