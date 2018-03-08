Захарова рассказала «бомбическую» историю о Слуцком

Захарова рассказала «бомбическую» историю о депутате Слуцком

"И так получается, что я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают вот с той стороны, и вдруг входит Леонид [Слуцкий]. Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", — ну, какие-то такие вещи очень странные", — продолжила Захарова. Она подчеркнула, что тогда не была публичной персоной.

"Я говорю: "Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю". И дальше произошла такая вещь: он (Леонид Слуцкий. — "Газета.Ru") перестал", — добавила представитель МИДа. По ее словам, она почувствовала, что не может не реагировать.

После этого, подчеркнула Захарова, Слуцкий "ни разу в жизни не позволял себе ничего подобного".

Ранее три журналистки обвинили председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Сам депутат заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.