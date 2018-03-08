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Захарова рассказала «бомбическую» историю о Слуцком
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Захарова рассказала «бомбическую» историю о депутате Слуцком 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как четыре года назад сделала замечание депутату Госдумы Леониду Слуцкому за его невежливое поведение. Об этом она сказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь… Это было года четыре, наверное, назад, питерский форум", — начали историю Захарова.
Она подчеркнула, что тогда не была публичной персоной.
"И так получается, что я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают вот с той стороны, и вдруг входит Леонид [Слуцкий]. Я его, естественно, знаю, так как он-то широким массам известен. И он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, начинает говорить какие-то такие вещи, ну вот как всегда: "Эй, девушка, что ты говоришь", — ну, какие-то такие вещи очень странные", — продолжила Захарова.
По ее словам, она почувствовала, что не может не реагировать.
"Я говорю: "Вы знаете, я не очень понимаю, что вы говорите, и мне не очень приятно это слушать. Может быть, я чего-то не понимаю". И дальше произошла такая вещь: он (Леонид Слуцкий. — "Газета.Ru") перестал", — добавила представитель МИДа.
После этого, подчеркнула Захарова, Слуцкий "ни разу в жизни не позволял себе ничего подобного".
Ранее три журналистки обвинили председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Сам депутат заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, посоветовал опасающимся работать в Думе журналисткам поменять работу.
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