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Лавров проводит в Хараре встречу с президентом Зимбабве
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Лавров проводит в Хараре встречу с президентом Зимбабве Мнангагвой 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в четверг встречу с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Встреча проходит в столице Зимбабве Хараре за закрытыми дверями. Ожидается, что после беседы с Мнангагвой Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел страны Сибусисо Мойо.
В преддверии визита Лаврова в страну в МИД РФ отметили, что исходят из заинтересованности зимбабвийского руководства в наращивании объемов двустороннего товарооборота и российских инвестиций в Зимбабве.
В конце ноября 2017 года президент страны — 93-летний Роберт Мугабе — ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.
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