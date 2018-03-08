Лавров проводит в Хараре встречу с президентом Зимбабве Мнангагвой

Встреча проходит в столице Зимбабве Хараре за закрытыми дверями. Ожидается, что после беседы с Мнангагвой Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел страны Сибусисо Мойо.

В преддверии визита Лаврова в страну в МИД РФ отметили, что исходят из заинтересованности зимбабвийского руководства в наращивании объемов двустороннего товарооборота и российских инвестиций в Зимбабве.