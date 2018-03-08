«Не ваше дело!»: В Крыму резко ответили на слова США

"Ему хорошо известно, что крымчане сделали свой легитимный выбор в ходе демократического общенародного референдума в 2014 году. Ни Россия, ни Крым обсуждать его, потому что этого захотелось Волкеру, не намерены", — подчеркнул Мурадов.

По его словам, делая политические заявления в отношении исторического выбора крымчан, Волкер, как опытный дипломат, должен хорошо осознавать, что тем самым он перечеркивает свой мандат спецпредставителя по реализации минских соглашений, касающихся урегулирования ситуации на востоке Украины.