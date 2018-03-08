«Не ваше дело!»: В Крыму резко ответили на слова США

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В Крыму расценили призыв вести санкции за поездки на полуостров как шантаж 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер своими призывами вводить санкции за посещение Крыма шантажирует демократически мыслящих людей, желающих знать правду о полуострове, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее Волкер, слова которого приводит агентство "Укринформ", во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund заявил, что пришло время подумать о том, как сделать позицию Запада по Крыму жестче, включая "последствия" за поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты с полуостровом. По мнению Волкера, проблемы с Крымом идентичны ситуации с Донбассом, единственное различие — отсутствие регулярных боевых действий.
"Волкер своими заявлениями о санкциях в связи с поездками в Крым демонстрирует конфронтационный и агрессивный антироссийский подход, который наносит непоправимый ущерб его миссии. Он шантажирует тех демократически мыслящих людей, которые хотят знать правду о сегодняшнем мирном и созидательном развитии полуострова", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, делая политические заявления в отношении исторического выбора крымчан, Волкер, как опытный дипломат, должен хорошо осознавать, что тем самым он перечеркивает свой мандат спецпредставителя по реализации минских соглашений, касающихся урегулирования ситуации на востоке Украины.
"Ему хорошо известно, что крымчане сделали свой легитимный выбор в ходе демократического общенародного референдума в 2014 году. Ни Россия, ни Крым обсуждать его, потому что этого захотелось Волкеру, не намерены", — подчеркнул Мурадов.
Вице-премьер Крыма также заявил, что истинная цель американского политика — не договариваться, а нагнетать напряженность и подрывать любое урегулирование.
"Мнение крымчан по сентенциям Волкера однозначно: жизнь российского Крыма — не ваше дело, мистер Волкер! Занимайтесь своим вопросом и не лезьте в чужие дела. И еще рекомендуем перечитать констатацию президента США Трампа, высказанную им накануне выборов, что Крым хотел быть там, где он сегодня находится. То есть, быть вместе с Россией", — отметил вице-премьер.
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