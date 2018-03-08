США нашли доказательства связи Трампа с РФ

В США получили доказательства тайной связи Трампа с Россией

По данным американских СМИ, спецпрокурор Роберт Мюллер получил доказательства попытки команды Дональда Трампа создать тайный канал связи с Кремлем. На данный момент в рамках расследования обвинения предъявлены 13 россиянам.

Эрик Принс, отмечает издание, давал осенью прошлого года показания в рамках разбирательства в Конгрессе и заявил, что его встреча с Дмитриевым произошла случайно и что обсуждался широкий круг экономических тем, а сам он находился на Сейшелах как частный предприниматель.

Слова Принса опроверг один из его деловых партнеров, американский предприниматель Джордж Надер. По его мнению, встреча Эрика Принса с Кириллом Дмитриевым была организована с его помощью, чтобы "представитель команды Трампа мог пообщаться с эмиссаром Москвы и обсудить будущие отношения между двумя странами". Показания Надера рассматриваются как ключевые, но не единственные доказательства того, что происходило тогда на Сейшелах.

С мая 2017 года Роберт Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году.

На данный момент в рамках расследования Мюллера обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец, сообщает ТАСС

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

В феврале этого года в США были опубликованы результаты социологического исследования. По мнению большинства жителей, Дональд Трамп несерьезно относится к расследованию по делу о вмешательстве России в выборы в стране.