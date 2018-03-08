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США нашли доказательства связи Трампа с РФ
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В США получили доказательства тайной связи Трампа с Россией 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
По данным американских СМИ, спецпрокурор Роберт Мюллер получил доказательства попытки команды Дональда Трампа создать тайный канал связи с Кремлем. На данный момент в рамках расследования обвинения предъявлены 13 россиянам.
Как пишет "Вашингтон пост", следователи считают, что секретная встреча на Сейшельских островах основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым была одной из первых попыток установить тайный канал связи между новой американской администрацией и Кремлем. Эта встреча состоялась за неделю до инаугурации Дональда Трампа.
Эрик Принс, отмечает издание, давал осенью прошлого года показания в рамках разбирательства в Конгрессе и заявил, что его встреча с Дмитриевым произошла случайно и что обсуждался широкий круг экономических тем, а сам он находился на Сейшелах как частный предприниматель.
Слова Принса опроверг один из его деловых партнеров, американский предприниматель Джордж Надер. По его мнению, встреча Эрика Принса с Кириллом Дмитриевым была организована с его помощью, чтобы "представитель команды Трампа мог пообщаться с эмиссаром Москвы и обсудить будущие отношения между двумя странами". Показания Надера рассматриваются как ключевые, но не единственные доказательства того, что происходило тогда на Сейшелах.
С мая 2017 года Роберт Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году.
На данный момент в рамках расследования Мюллера обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец, сообщает ТАСС.
Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
В феврале этого года в США были опубликованы результаты социологического исследования. По мнению большинства жителей, Дональд Трамп несерьезно относится к расследованию по делу о вмешательстве России в выборы в стране.
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