Медведев утвердил порядок ведения реестра коррупционеров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сам реестр размещается в открытом доступе и находится по ссылке

Прилагаемое положение о реестре определяет порядок включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за коррупционное нарушение, порядок исключения из реестра, а также размещение соответствующей информации, передает РИА «Новости».

Список будет составляться в алфавитном порядке и включать фамилию, имя и отчество человека, сведения о госоргане и должности, с которой он был уволен, а также положение нормативного правового акта, которое было нарушено, то есть причину увольнения. Также будут указаны даты акта об увольнении и внесения сведений в реестр, передает ТАСС.

На днях председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов сообщил, что в России растет число должностных лиц по утрате доверия президента. За 2017 год — это 1 тыс. 251 человек, то есть в четыре раза больше чем в 2016 году.