Ещё
Медведев утвердил порядок ведения реестра коррупционеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев утвердил порядок ведения реестра коррупционеров 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сам реестр размещается в открытом доступе и находится по ссылке.
Прилагаемое положение о реестре определяет порядок включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за коррупционное нарушение, порядок исключения из реестра, а также размещение соответствующей информации, передает РИА «Новости».
Список будет составляться в алфавитном порядке и включать фамилию, имя и отчество человека, сведения о госоргане и должности, с которой он был уволен, а также положение нормативного правового акта, которое было нарушено, то есть причину увольнения. Также будут указаны даты акта об увольнении и внесения сведений в реестр, передает ТАСС.
>> Борьба с коррупцией в России: взятки пошли в рост
На днях председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов сообщил, что в России растет число должностных лиц по утрате доверия президента. За 2017 год — это 1 тыс. 251 человек, то есть в четыре раза больше чем в 2016 году.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В МИД рассказали байку в связи с намерением Собчак посетить Крым с разрешения Украины Поклонская резко отреагировала на желание Собчак поехать в Крым с разрешения Киева У единой Кореи появятся территориальные претензии к России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Черное море вошел корабль США с сотнями морпехов472
На Украине начался арест активов «Газпрома»892
Стало известно, чем был отравлен Скрипаль142
Киев назвал число «дезертировавших» из ВСУ крымчан52
Исламисты взяли ответственность за падение Ан-26 в Сирии235
Видео
01:18
Исламисты взяли ответственность за падение Ан-26 в Сирии
Армия Происшествия
01:00
«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу
Выборы 2018 Общество
01:11
Киев готовится к аресту зарубежных активов «Газпрома»
Компании Украина
01:11
На Украине начался арест активов «Газпрома»
Компании В мире
00:37
«Девушка без принципов». Подруга о Рыбке
Шоу-бизнес
00:40
Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума
Экономика Политика
Рядом с местом отравления Скрипаля произошел инцидент
Происшествия
00:29
Путин сомневается в нужности мира без России
Политика
01:11
«Газпром» ответил «Нафтогазу»
Экономика Компании
04:24
Информация о счетах Грудинина будет доступна в день выборов
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение