В Госдуме прогнозируют усиление санкционной риторики США

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Депутат ГД: санкционная риторика США возрастет к выборам президента РФ 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Риторика США о расширении санкций в отношении РФ будет возрастать по мере приближения президентских выборов в РФ, но после отношения могут улучшиться, считает член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР).
Во вторник директор нацразведки США Дэниел Коутс сделал заявление о том, что новые санкции США по РФ могут последовать в течение недели.
"Как я и говорил ранее, пик санкционной риторики со стороны США наступит к выборам 18 марта. Вашингтон за неделю до выборов в РФ пытается "насолить" нам очередными санкциями", — приводит слова депутата его пресс— служба.
Парламентарий подчеркнул, что после выборов в РФ риторика США может измениться.
"Меня наталкивает на эту мысль только одно обстоятельство: в США прекрасно понимают — Владимир Путин — один из самых опытных политиков современности. Наши самые сильные западные партнеры "испытали" его на прочность. Однако Путин смог предложить альтернативу однополярному миру и победил, вынудив западные страны во главе с США считаться с Россией, особенно с учетом военного баланса, который сейчас налаживается в мире", — добавил Шхагошев.
Парламентарий надеется, что после выборов взаимодействие России и США будет улучшаться и выйдет на новый уровень, который будет выгоден обеим странам.
"Это будет непросто, но Россия, даже в рамках санкционной политики, всегда заявляла о своей готовности к диалогу", — добавил он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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