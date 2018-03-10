Тиллерсон: Отравление Скрипаля «явно идет из РФ»

Тиллерсон заявил, что отравление Скрипаля «явно идёт из России»

Тиллерсон назвал отравление «возмутительным актом», который «спровоцирует ответную реакцию».

Также он признал, что не знает, вовлечено ли каким-то образом в это российское правительство

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.