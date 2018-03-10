Тиллерсон: Отравление Скрипаля «явно идет из РФ»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери «явно идёт из России». Об этом сообщает Associated Press.
Тиллерсон назвал отравление «возмутительным актом», который «спровоцирует ответную реакцию».
Также он признал, что не знает, вовлечено ли каким-то образом в это российское правительство.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.
В МИД России назвали выступление Мэй «цирковым шоу в британском парламенте».
5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.