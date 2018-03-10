Британия хочет отозвать лицензию у RT

Британские парламентарии призвали ограничить деятельность RT

Мэй не дала на это обращение прямого ответа, но отметила, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

Предложения парламентариев прозвучали после заявления Мэй о том, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.

При этом парламентарии никак не стали объяснять, как может быть связано отравление Скрипаля с журналисткой деятельностью RT.

По мнению парламентариев, одной из мер в ответ на предполагаемые действия России должна стать борьба с "российской пропагандой" в Великобритании. В частности, лейборист Стивен Доти призвал "пересмотреть" вещательную лицензию RT, а также прекратить трансляцию российского телеканала в здании парламента. "Почему мы должны смотреть эту пропаганду здесь в парламенте?" — задал он вопрос.

Другой представитель лейбористской партии Крис Брайант попросил ограничить въезд в Соединенное Королевство всех причастных к "делу Магнитского", а также прекратить "российскую пропаганду". "Можем ли мы остановить RT в распространении пропаганды в этой стране?" — спросил он премьер-министра.

Отвечая на первый вопрос, Мэй отметила, что вещание телеканалов в парламенте находится в компетенции администрации парламента. При этом Мэй не ответила прямо на вопрос о лицензии RT, подчеркнув лишь, что британское правительство в среду может объявить "ряд мер" после того, как получит ответ от России относительно дела Скрипаля.