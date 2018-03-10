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Британия хочет отозвать лицензию у RT
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Британские парламентарии призвали ограничить деятельность RT 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Несколько британских парламентариев в понедельник призвали правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, после выступления премьер-министра Терезы Мэй по теме отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Мэй не дала на это обращение прямого ответа, но отметила, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.
Предложения парламентариев прозвучали после заявления Мэй о том, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.
При этом парламентарии никак не стали объяснять, как может быть связано отравление Скрипаля с журналисткой деятельностью RT.
По мнению парламентариев, одной из мер в ответ на предполагаемые действия России должна стать борьба с "российской пропагандой" в Великобритании. В частности, лейборист Стивен Доти призвал "пересмотреть" вещательную лицензию RT, а также прекратить трансляцию российского телеканала в здании парламента. "Почему мы должны смотреть эту пропаганду здесь в парламенте?" — задал он вопрос.
Другой представитель лейбористской партии Крис Брайант попросил ограничить въезд в Соединенное Королевство всех причастных к "делу Магнитского", а также прекратить "российскую пропаганду". "Можем ли мы остановить RT в распространении пропаганды в этой стране?" — спросил он премьер-министра.
Отвечая на первый вопрос, Мэй отметила, что вещание телеканалов в парламенте находится в компетенции администрации парламента. При этом Мэй не ответила прямо на вопрос о лицензии RT, подчеркнув лишь, что британское правительство в среду может объявить "ряд мер" после того, как получит ответ от России относительно дела Скрипаля.
В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.
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