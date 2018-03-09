Десятки тысяч наблюдателей будут работать 18 марта

Десятки тысяч наблюдателей будут работать на избирательных участках 18 марта

Кто такие наблюдатели Десятки тысяч наблюдателей будут работать на избирательных участках по всей России в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года.

По закону о выборах президента РФ, правом делегировать наблюдателей обладают кандидаты, партии, выдвинувшие кандидатов. Они также могут назначить членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Поправки, внесенные в законодательство в 2017 году, позволили участвовать в наблюдении также представителям федеральной и региональных общественных палат.

Кандидаты и партии могут назначить на каждый участок несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение, при этом не допускается одновременное осуществление полномочий в одном помещении двумя и более наблюдателями от одного кандидата, партии или субъекта общественного контроля.

Наблюдателем может быть любой гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, за исключением выборных должностных лиц, депутатов, руководителей субъектов РФ, глав местных администраций, их непосредственных подчиненных, а также судей, прокуроров, членов избиркомов с правом решающего голоса. Полномочия наблюдатели удостоверяются письменным направлением.

Наблюдатели в том числе могут знакомиться со списками избирателей, наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней, подсчетом голосов и протоколом об итогах голосования, производить в помещении для голосования фото— и видеосъемку, обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к руководству соответствующей избирательной комиссии и так далее. Все под контролем

В общей сложности в России в день выборов будут работать около 97 тыс. избирательных участков.

Как сообщил ранее ТАСС Андрей Кондрашов , пресс-секретарь избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина , баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения, штаб намерен направить наблюдателей на все участки, в настоящий момент поступило около 100 тыс. заявок от людей, которые хотят стать наблюдателями.

При подборе кандидатур наблюдателей штабы кандидата на местах "отдают предпочтения лицам, уже имеющим опыт наблюдения на выборах и хорошо знающим законодательство о выборах, умеющим вести конструктивный диалог с наблюдателями иных кандидатов", поясняли журналистам в штабе кандидата.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, партия направит на избирательные участки в день выборов 500 тыс. наблюдателей, "которые хорошо подготовлены, имеют соответствующие инструкции". Он уточнил, что в число наблюдателей войдут "представители всего блока государственно-патриотических сил".

Выставить наблюдателей на все избирательные участки намерена и ЛДПР . Как заявлял лидер либерал-демократов Владимир Жириновский , представители партии предупредили ЦИК , что хотят получить на руки протоколы с каждого участка и отберут все, "в которых будут расхождения (с данными протоколов вышестоящих комиссий — прим. ТАСС)", чтобы представить их "общественному мнению".

Партия "Коммунисты России" намерена направить на выборы около 15 тыс. наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. По словам лидера партии Максима Сурайкина, баллотирующегося на выборах, в настоящий момент перед штабом кандидата стоит задача "скоординировать всю работу, подготовить документы на всех наблюдателей и членов комиссий с совещательным голосом".

Однако для штабов многих кандидатов самостоятельно обеспечить наблюдателями все или большую часть избирательных участков по стране может оказаться невыполнимой задачей.

В этой связи, например, лидер Партии роста Борис Титов предложил провести переговоры с другими партиями, чтобы объединить ресурсы в направлении наблюдателей на избирательные участки.

"Постараемся договориться, чтобы у нас были общие наблюдатели", — пояснял он.

А кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак уже договорилась о совместном наблюдении в столице с руководителем проекта " Москва под наблюдением" Дмитрием Гудковым . Как пояснял ТАСС Гудков, от штаба Собчак представители проекта получат "3,5 тыс. мандатов наблюдателей и 3,5 тыс. мандатов членов избиркома с правом совещательного голоса".

В свою очередь, в штабе Собчак подтвердили готовность к сотрудничеству "со всеми общественными организациями и независимыми институциями" в наблюдении за выборами.

По словам Гудкова, он также продолжит переговоры с другими политическими силами для получения дополнительных мандатов на наблюдение. Общественность наблюдает

Практически все избирательные участки в РФ будут охвачены в день выборов общественным наблюдением.

Более 100 тыс. наблюдателей направят на выборы Общественная палата (ОП) РФ и общественные палаты регионов, информировал замглавы рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев . Он пояснил, что различным общественным организациям было предложено подписывать соглашения с общественными палатами для участия в наблюдении.

Для наблюдателей, работающих по их линии, разработан этический кодекс общественного наблюдателя. По словам Григорьева, один из пунктов этого кодекса — "обеспечение гласности и прозрачности" при проведении наблюдения.

Крупнейшей организацией, участвующей в наблюдении, стала ассоциация "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

"Они, как и еще тысяча общественных организаций, идут наблюдать от нас, от системы общественных палат — федеральной и региональных", — заявлял ТАСС Григорьев.

По данным федерального координатора НОМ Романа Коломойцева, ассоциация готова выставить порядка 100 тыс. наблюдателей "практически на всех участках по всей стране". Федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова уточняла, что исключением могут стать лишь избирательные участки в труднодоступных и трудноотдаленных территориях.

По словам Коломойцева, одной из отличительных особенностей НОМ является развитие IT-технологий для наблюдения за выборами.

"Доверие к выборам — это основной аспект развития гражданского общества, — отмечал он. — В современных условиях IT-технологии являются тем инструментом, который позволяет такое доверие к избирательному процессу у граждан развивать и привлекать тех людей, которые не очень доверяют результатам выборов".

Кроме того, традиционно на федеральных выборах в России будут работать иностранные наблюдатели. По прогнозам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой , их будет не менее тысячи, в их число войдут представители разных структур, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ , Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, ОДКБ, ШОС . Некоторые из них уже находятся в России в рамках миссий долгосрочного наблюдения.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.