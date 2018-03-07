В США началось досрочное голосование на выборах

"Избирательный участок открыт в Мэрриэм, пригороде Канзас-Сити, — сообщил он. — Голосование проводится с 08:00 до 20:00 по местному времени (17:00 мск 7 марта — 05:00 мск 8 марта)".

Досрочное голосование на выборах президента России началось в среду в городе Канзас-Сити (штат Миссури). Об этом ТАСС сообщил сотрудник генерального консульства РФ в Хьюстоне, прибывший в Канзас-Сити для подготовки к проведению голосования.