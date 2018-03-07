Ещё
В США началось досрочное голосование на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

В штате Миссури началось досрочное голосование на выборах президента РФ 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Досрочное голосование на выборах президента России началось в среду в городе Канзас-Сити (штат Миссури). Об этом ТАСС сообщил сотрудник генерального консульства РФ в Хьюстоне, прибывший в Канзас-Сити для подготовки к проведению голосования.
"Избирательный участок открыт в Мэрриэм, пригороде Канзас-Сити, — сообщил он. — Голосование проводится с 08:00 до 20:00 по местному времени (17:00 мск 7 марта — 05:00 мск 8 марта)".
За порядком в районе участка голосования будут следить местные полицейские, сообщил сотрудник генконсульства.
10 марта досрочное голосование на выборах президента РФ состоится в Орландо (штат Флорида) и Сакраменто (штат Калифорния), 11 марта — в Атланте (штат Джорджия), Бостоне (штат Массачусетс), Далласе (штат Техас), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Майами (штат Флорида), Миннеаполисе (штат Миннесота), Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско (штат Калифорния), Сан-Хосе (штат Калифорния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Чикаго (штат Иллинойс).
День выборов президента России — 18 марта. Для проведения голосования на территории США 18 марта будут организованы избирательные участки в помещениях российских загранучреждений: в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС: последние новости
Путин поручил продлить льготы на перевозку зерна по железной дороге Лавров: любое использование силы США против Сирии недопустимо Матвиенко: обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля оказывают прямое давление на следствие
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак305
Пока вы спали: «Нежданчик» от России280
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле234
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1287
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение