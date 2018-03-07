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Стали известны расходы из избирательного фонда Путина
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ЦИК: расходы из избирательного фонда Путина на 5 марта составили более 347 млн рублей 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Расходы из избирательного фонда действующего главы государства Владимира Путина, который баллотируется на новый срок в порядке самовыдвижения, составили, по данным на 5 марта, более 347 млн рублей, большая часть этих средств была израсходована на изготовление печатной и иной агитационной продукции, агитацию через телерадиовещание и проведение публичных предвыборных мероприятий. Это следует из данных о поступлении средств и расходах из избирательных фондов кандидатов, опубликованных в среду на сайте ЦИК РФ.
Согласно представленной ЦИК информации, в общей сложности в избирательный фонд Путина поступило около 407,5 млн рублей. По закону максимальная сумма расходов из фонда может составить 400 млн рублей, а остальные средства должны быть возвращены отправителям.
На 5 марта, согласно представленной ЦИК информации, расходы из фонда составили большую его часть — около 347,215 млн рублей. Таким образом, за период с 20 февраля (дата, на которую публиковался предыдущий отчет) расходы из фонда составили порядка 150 млн рублей.
Как следует из данных отчета, крупные суммы тратились на агитацию в телерадиовещании, проведение публичных предвыборных мероприятий, а также изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов.
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